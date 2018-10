Polonia-Italia, Mancini preferisce Lasagna a Immobile e vince la gara

Mancini compie la scelta più difficile della serata premiando l’attaccante dell’Udinese. E Lasagna non lo delude

È l’81 minuto di Polonia-Italia, e gli azzurri non riescono a sbloccare la partita nonostante la grande pressione. Roberto Mancini decide di richiamare Bernardeschi, al suo posto entra il debuttante Kevin Lasagna. Una scelta che a molti avrà fatto rizzare i capelli. Nel momento decisivo, a dieci minuti dalla fine, entra un’attaccante in pessima forma e non Ciro Immobile? «Ho messo lui perché è più forte di testa e avevo bisogno di lottare sulle palle alte, anche per evitare che ci facessero male loro», le parole del tecnico. E alla fine, all’ultimo minuto della gara, Mancini ha avuto ragione. Proprio da una palla inattiva, Kevin Lasagna devia la palla decisiva che arriva sul piede di Cristiano Biraghi per l’1 a 0 finale. Una scelta pesante, di coraggio: da una parte il momento non ottimo di Lasagna all’Udinese, dall’altra però la brutta prestazione di Immobile contro l’Ucraina. Ma alla fine Mancini ha scelto con coraggio e l’ha vinta.