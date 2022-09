Udinese, Padelli: «Con Conte anni speciali, l’Inter si riprenderà. Noi con i piedi per terra»

Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha parlato a Sky Sport del gran momento di forma dei friulani: le dichiarazioni dell’estremo difensore

INTER – «Mister Conte è un grande allenatore, ha fatto bene ovunque è andato e sono stati sue anni speciali, con lo scudetto e la finale di Europa League. Ora l’Inter è in difficoltà ma è una grande squadra e si riprenderà. Non mi aspettavo di essere così in alto in classifica ma che saremmo partiti forse sì. I risultati si vedono e Sottil conosce bene i valori di questa società. Dobbiamo stare con i piedi per terra, questo club ci mette in condizione di lavorare al meglio».