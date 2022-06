Udinese, Pereyra può partire: c’è la corte del River Plate. La situazione

Calciomercato Udinese: Pereyra potrebbe dire addio cedendo alla corte del suo ex River Plate. La situazione

L’Udinese potrebbe dover dire addio a Roberto Pereyra. Il centrocampista, infatti, vorrebbe tornare in Argentina e le piste non mancherebbero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sul Tucumano ci sarebbe la corte del suo ex River Plate.

Il nodo, però, riguarderebbe l’ingaggio troppo elevato di Pereyra a cifre non contemplate dai Millonarios.