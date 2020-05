Udinese, Pozzo: «Vogliamo riprendere a giocare ma in condizioni di totale sicurezza»

Il patrone dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato ai microfoni della Rai facendo il punto sulla ripresa del campionato

RIPRESA – «La posizione dell’Udinese è di riprendere a giocare in condizioni di sicurezza, il che significa non rischiare ulteriore contagi. Il momento è un po’ delicato perché abbiamo visto che anche i medici sono insorti, preoccupati delle responsabilità civili e penali che non è giusto che debbano assumersi. Il Governo però ritengo che si stia comportando molto bene, procedendo con la dovuta prudenza. Da appassionato di calcio dico che questa attività va esercitata nell’ambiente e nelle condizioni giuste».

RICOMINCIARE PER POI FERMARSI DI NUOVO – «Non avrebbe senso, meglio lasciar passare il tempo che serve. Quando avremo superato la fase critica o avremo la tranquillità di poterci difendere contro questo virus, allora a quel punto si potrà pensare di ripartire. Però secondo me siamo ancora abbastanza distanti. Anche il discorso economico è superato, perché i broadcaster non hanno pagato l’ultima rata. Anche il fatto di giocare a porte chiuse non è una cosa giusta per il calcio, che è nato e vive nella partecipazione dei tifosi. Giocare a porte chiuse è surreale, anche se è vero pure che i giocatori non possono stare fermi un anno. Cerchiamo di ricominciare in sicurezza, perché se si giocassero due o tre partite per poi chiudere un’altra volta avremo fatto un errore clamoroso».

TAGLIO STIPENDI – «Noi abbiamo pagato tutti gli stipendi fino all’ultima gara giocata, adesso siamo in attesa proprio di capire quale sarà l’orientamento. A mio giudizio è da trovare un compromesso coi giocatori, e lo troveremo».