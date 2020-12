Udinese, Pussetto: «È mancato il gol. Siamo amareggiati»

Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV al termine del match di Serie A contro il Crotone: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Oggi è mancato solamente il gol, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Io personalmente mi sento bene, sento la fiducia di compagni e società e devo continuare così perché penso che potranno arrivare risultati anche migliori. Siamo amareggiati perché pensavamo di poterla vincere, come detto ci è mancato solo il gol e questo ci infastidisce, però si tratta comunque del quinto risultato utile consecutivo ed è sicuramente un aspetto positivo. Noi conosciamo la nostra forza, se continuiamo come stiamo facendo ultimamente possiamo toglierci molte soddisfazioni».

CENTRAVANTI – «Magari posso avere le caratteristiche per farlo ma in ogni caso io cerco sempre di fare del mio meglio e di mettermi a disposizione, c’è concorrenza e devo fare bene per continuare a giocare».