✍️ 𝐍𝐄𝐒𝐓𝐎 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣#Nestorovski rinnova fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.



Nestorovski has renewed his contract until 30 June 2023, with the option of extending it to the following season.



