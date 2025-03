Udinese, Runjaic: «Oggi è mancata la scintilla, partita diversa dalla Lazio. Infortunio Thauvin? Ecco le mie sensazioni»

Le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, nel post partita della sfida di Serie A contro il Verona. Tutti i dettagli in merito

Kosta Runjaic ha parlato a Dazn dopo Udinese-Verona, terminata 0-1.

SCONFITTA – «Non paragonerei questa gara a quella contro la Lazio, è stata una gara diversa e dove abbiamo avuto più possesso palla. Non abbiamo avuto la giusta intensità, gli schemi offensivi non hanno funzionato bene e poi abbiamo preso il gol. Quando si gioca contro una squadra che difende bassa bisogna trovare delle possibilità alternative tramite punizioni e corner per riuscire a trovare qualcosa di diverso. E’ mancata la scintilla ai ragazzi oggi per ottenere un risultato positivo, sappiamo che il Verona è bravo nelle ripartenze. Il gol su punizione è stato bello, vanno fatti i complimenti a Duda. Senza questo gol magari però sarebbe finita 0-0 o l’avremmo portata a casa nel finale, però non siamo stati decisi per guadagnarci alcuni episodi. Non abbiamo messo la qualità che dovevamo dimostrare. Un insegnamento importante oggi, non dobbiamo deprimerci e imparare dalla sconfitta guardando al futuro».

CONDIZIONI THAUVIN – «Dovrebbe esserci nella prossima partita. E’ un giocatore molto importante per noi, corre molto, subisce tanti falli, ha avuto qualche problemino per un fallo contro la Lazio che poteva anche essere da rosso. Oggi ha riposato, ma non dovrebbe avere problemi nella prossima gara».

CAMBI – «Kristensen era ammonito e ha cominciato a non essere sicuro, non volevamo correre il rischio di restare in 10. Sanchez non ha fatto uno dei suoi migliori primi tempi, volevamo più presenza fisica in campo, volevamo aggiungere chilometri a centrocampo, Ekkelenkamp si muove sempre molto e contro squadre così serve movimento. Purtroppo non ha funzionato, non per le sostituzione ma perchè il Verona trova un gran gol su punizione, un episodio che invece noi non abbiamo trovato oggi».

COSA E’ MANCATO – «Come si affrontano le squadre che si difendono basso? Teoricamente è facile, bisogna muoversi molto con cambi di gioco, cross e passaggi brevi. Poi bisogna trovare il momento giusto e avere a disposizione i giocatori in grado di metterlo in pratica. Thauvin è un giocatore che va tanto uno contro uno, oggi ci ha provato Atta, mentre altri non avevano la giusta fiducia per farlo e avevamo in campo ragazzi che non lo hanno molto nelle corde. Sarebbe stato da fare perchè così si trovano spazi, ma sapevamo che non sarebbe stato facile perché il Verona si difende bene. Sono deluso dal primo tempo più che dal resto».

OKOYE POTEVA FARE DI PIU’? – «Devo rivederlo, non so dire se Okoye potesse fare di più, dalla panchina sembrava calciata molto bene. Avevamo dei minuti per recuperare però e non ci siamo riusciti».