Udinese, Runjaic dopo la vittoria sul Lecce: «Thauvin è il nostro rigorista, parleremo di questo in settimana...»

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Lecce. Le parole

Dopo la vittoria al Via del Mare contro il Lecce, Kosta Runjaic ha parlato della vittoria ma ha mostrato tutta la sua delusione e il suo disappunto per il comportamento di Lucca sul rigore che ha deciso la partita. A seguire le parole del tecnico bianconero.

RIGORISTA – «Abbiamo una gerarchia chiara. Thauvin è il nostro rigorista e Lucca ha preso la decisione di calciare in autonomia. Non mi è piaciuta la discussione, sono stati a discutere molto tempo, così io ho preso la mia decisione di toglierlo. Ha segnato un grande rigore e ci ha regalato una grande vittoria e siamo felici. Ma ho dovuto prendere provvedimenti. Non è la prima volta che due giocatori in una squadra litigano per la battuta di un calcio piazzato. Parleremo di questo in settimana e non ci saranno ulteriori conseguenze. Non mi piace che non si rispettino le regole».

SQUADRA – «Sappiamo che queste cose non devono succedere in campo e ci scusiamo con i tifosi. Lucca è uno di noi e vuol sempre fare gol. Andremo avanti insieme e sono sicuro che faremo tanti punti grazie a lui».

EPISODIO DEL RIGORE – «Capisco la rabbia del Lecce, combattono per ogni punto. Capisco la frustrazione. Non molte squadre vincono qui a Lecce, penso che però dopo la partita bisogna essere calmi e non dare molto sfogo alle emozioni. L’arbitro ha fatto il suo lavoro, a noi sono successi episodi simili in passato. Io ho sempre detto questo. Fa parte del calcio, non è facile. L’arbitro fa un mestiere difficile, non è facile. Dobbiamo rispettare il suo lavoro e le sue decisioni. Noi da allenatori dobbiamo aiutarli».