Udinese, Runjaic: «Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello. La Roma…»

Udinese, Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Roma, analizzando i temi principali del match. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da Udinese.it:

Come arrivano i bianconeri alla partita

“Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello. Noi stiamo bene, siamo motivati, vogliamo mostrare la nostra miglior versione e provare a vincere. Non bisogna parlare troppo di costanza, siamo una squadra di metà classifica ed è normale a volte vincere e a volte perdere a seconda delle situazioni. Non vale solo per noi ma per tutte le squadre nella nostra stessa zona di classifica. Contro la Roma dobbiamo fare una bella partita e migliorare ancora rispetto alla gara di Verona. Lunedì scorso abbiamo sfruttato le nostre occasioni e abbiamo vinto, ma non è stata una partita semplice, in determinati momenti abbiamo anche rischiato. Sappiamo cosa ci aspetta domani e non ci resta che fare bene in campo, sono ottimista”.

Il sostituto di Zanoli

“È un vero peccato, dopo una bella vittoria in trasferta, perdere Zanoli per diversi mesi, ora che era in forma e ben integrato nel nostro gioco. Gli infortuni purtroppo fanno parte del calcio e vanno affrontati. Non posso dirvi molto su chi giocherà domani, Bertola è un centrale di difesa e dobbiamo tenerlo a mente, ma ha dimostrato di poter fare bene anche in fascia e siamo soddisfatti di avere un giocatore che sa fare più ruoli. Nicolò può giocare anche a destra in caso di necessità, ma lì abbiamo anche Ehizibue che ha tutta la nostra fiducia e non vede l’ora di giocare. Se giocheremo a tre o a quattro? Dipende da tante cose, come eventuali nuovi arrivi dipendono dalle occasioni che si presentano sul mercato”.

La sfida con Gasperini

“Le squadre di Gasperini non sono semplici da affrontare, giocano con intensità uomo su uomo e mettono in difficoltà gli avversari. Dovremo saper soffrire e riuscire a rispondere colpo su colpo, ribaltando il fronte quando ce n’è l’occasione e mantenere l’equilibrio come abbiamo fatto a Verona, anche se sarà più difficile. Dovremo sfruttare il possesso palla anche se ci attaccano in uno contro uno e trovare le soluzioni giuste con il pallone. Ho visto bene i ragazzi questa settimana, l’atmosfera è buona e i giocatori non vedono l’ora di scendere in campo. Da quando sono qui abbiamo sempre perso con la Roma, è arrivato il momento di fare punti”.

L’avversario

“Ci aspettiamo di affrontare la miglior formazione possibile della Roma. In cima alla classifica ogni punto è fondamentale e un allenatore come Gasperini lo sa. Non sarà una partita semplice, ma anche noi lottiamo per ogni singolo punto perché non abbiamo ancora raggiunto la salvezza. Domani sarà importante vincere i duelli e non commettere errori in costruzione, perché loro sono forti nel pressing. Dovremo essere attenti, prendere le decisioni giuste e giocare semplice quando serve. La Roma è forte anche sui piazzati, sono una squadra completa. Sarà decisiva l’intensità, dovremo approcciare bene la partita da subito come abbiamo fatto contro il Napoli. All’andata i duelli sono stati fondamentali, Zaniolo aveva molti uomini su di sé, anche Atta, dobbiamo imparare da quella partita”.

Gli infortunati

“Buksa sta recuperando ma ha bisogno ancora di un po’ di tempo, gli infortuni al polpaccio non sono sempre semplici da trattare. Kamara domani non ci sarà e nemmeno Modesto, Zanoli come sapete è indisponibile e Goglichidze e Lovric sono andati via. La rosa è ristretta, ma possiamo comunque dire la nostra. Anche Bravo e Palma hanno lasciato la squadra, se un giocatore sente di meritarsi un’occasione è giusto concederla. Adesso però siamo concentrati solo su domani, è l’unica cosa che conta. Sono contento che Zaniolo sia rientrato prima del previsto, ieri si è allenato per la prima volta in gruppo e se tutto va bene sarà a disposizione domani. Non so quanto potrà giocare, dipende da tante cose, ma già averlo con noi sarebbe un bel segnale”.

