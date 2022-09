Udinese, Sottil: «L’intensità è la nostra forza. Io sono diretto e schietto con i giocatori»

Il tecnico dell’Udinese Sottil parla prima della gara contro l’Inter: le sue parole in una intervista concessa a Sky Sport

ALLENAMENTO – «Uno dei pilastri è l’intensità, sono convinto che come ci alleniamo giochiamo. Allenarsi ad alta intensità quotidianamente aiuta sia a livello di condizione fisica, ma anche a livello mentale. Poi bisogna riproporre lo stesso atteggiamento in partita nelle aggressioni e nelle varie fasi. Questa è una squadra predisposta alla fatica, che ha caratteristiche che mi piacciono molto come l’elettricità e l’intensità. Il secondo principio è la verticalità, intesa nell’andare velocemente al gol, attaccare gli spazi con tanti uomini» .

FORZA – «Faccio semplicemente quello che sono. Sono molto diretto e schietto, ho un rapporto semplice con i giocatori, nel massimo rispetto dei ruoli, ed ho la fortuna di allenare un gruppo straordinario che ha senso di appartenenza e di essere tutti coinvolti. La forza è il noi e abbiamo dimostrato che chi parte dall’inizio e chi subentra ha lo stesso atteggiamento».