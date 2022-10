Udinese, Sottil: «Monza? Non pensiamo al passato, l’importante è il presente»

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato prima del match di Serie A contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Monza? Dobbiamo distinguere le due competizioni, molto diverse tra loro. Comunque non ne parliamo più, come facciamo anche con le vittorie o i pareggi. Non pensiamo al passato, l’importante è il presente. La nostra parola d’ordine è continuità, abbiamo tanta fame e stiamo facendo un ottimo campionato. Siamo pronti».