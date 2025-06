Udinese inizio di stagione movimentato, tra cessione del club della famiglia Pozzo e i primi movimenti di calciomercato

L’Udinese è al centro di un’estate che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del club friulano, sia sotto il profilo societario che sul fronte calciomercato. La trattativa per l’ingresso del fondo americano – che, secondo le indiscrezioni più insistenti, dovrebbe essere Guggenheim Partners – è ancora in corso. Nonostante l’operazione stia procedendo con ritmi più lenti rispetto a quanto previsto inizialmente, c’è la netta sensazione che qualcosa di molto importante stia per accadere. A confermarlo è stato lo stesso Giampaolo Pozzo, che ha espresso la volontà di restare comunque all’interno della società, collaborando attivamente con la futura nuova proprietà.

Parallelamente, Gino Pozzo e Gianluca Nani sono già al lavoro per costruire la squadra in vista della stagione 2025/26. Il tempo stringe e il calciomercato dell’Udinese entra nel vivo, con diverse situazioni da monitorare. In particolare, i casi legati a Bijol, Solet e Lucca sono centrali: le loro eventuali cessioni potrebbero portare risorse preziose, ma rappresenterebbero anche perdite pesanti per la struttura tecnica di Runjaic, vista l’importanza dei tre nel recente campionato.

Anche altri elementi della rosa attendono chiarezza sul proprio futuro. Kabasele, in scadenza di contratto, potrebbe restare con un ingaggio ridotto, mentre per Giannetti e Brenner si prospetta un ritorno in Sud America. Situazioni in divenire anche per Lovric ed Ehizibue, oggetto di interesse da parte di altri club.

In entrata, si registra il primo nome concreto: Nicolò Bertola, difensore classe 2003 in scadenza con lo Spezia. Il giovane centrale ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A, ma l’Udinese sembra aver mosso i primi passi concreti. In caso di rivoluzione nel reparto arretrato, l’ex aquilotto rappresenterebbe un profilo interessante sia in prospettiva che per l’immediato presente.