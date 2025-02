Udinese Venezia: le incredibili coincidenze dei friulani che permettono la vittoria. Lucca, Lovric e Iker Bravo si ripetono

Udinese Venezia, i friulani vendicano la sconfitta dell’andata 3-2 battendo i lagunari con lo stesso risultato, ma non è l’unica struttura ricorsiva della sfida di ieri

All’andata Venezia Udinese era terminata 3-2. Al ritorno, stesso risultato ma a parti invertite, quasi che i friulani volessero restituire le esatte proporzioni della beffa subita. Ma a rendere particolare la sfida ci sono le tre coincidenze-ricorrenze relative ai gol della formazione di Runjaic.

L’1-0 lo ha firmato Lucca, tanto per cambiare di testa. Per l’attaccante è il quinto di testa, 3 dei quali forniti generosamente da Kamara: prima di quello di ieri pomeriggio la connessione tra loro due si era già vista contro il Parma e il Cagliari. Il raddoppio di Lovric è arrivato da una respinta non propriamente perfetta da parte di Joronen. L’unica altra rete fatta dal centrocampista in questo campionato l’aveva fatta proprio all’andata raccogliendo un rimpallo tra un difensore lagunare e Iker Bravo. Il quale, a sua volta, ha firmato la rete decisiva del 3-2 e a questo punto non stupisce più nessuno che fosse andato in rete già a Venezia pure lui e solo in quella circostanza…