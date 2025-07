UEFA, adesso è ufficiale: cambia la fase a eliminazione diretta della Champions League! Tutte le novità

UEFA, ora è ufficiale: cambia tutto per la fase a eliminazione diretta della Champions League: ecco l’importante novità

A partire dalla stagione 2025/26, le competizioni UEFA — Champions League, Europa League e Conference League — introdurranno importanti novità nella fase a eliminazione diretta, in seguito al nuovo format adottato nel 2024/25. Le modifiche, rese note da documenti visionati da Calcio e Finanza, puntano a valorizzare ulteriormente il piazzamento ottenuto nella cosiddetta “fase campionato”.

Piazzamento decisivo per il ritorno in casa

Nella stagione appena conclusa, gli accoppiamenti dagli ottavi di finale in poi venivano determinati in base alla classifica della prima fase, ma l’alternanza casa-trasferta nei quarti e nelle semifinali era affidata al sorteggio. Questo sistema non teneva conto del posizionamento nella classifica generale, generando situazioni controverse come quella tra Inter e Barcellona: i nerazzurri disputarono la semifinale di ritorno a San Siro, pur essendosi classificati dietro ai blaugrana.

Dal 2025/26, invece, la UEFA ha stabilito che le squadre classificate tra il 1° e il 4° posto al termine della fase campionato disputeranno in casa la gara di ritorno dei quarti di finale. Inoltre, le prime due classificate avranno il vantaggio del ritorno in casa anche in semifinale. Una modifica che premia la continuità e le prestazioni nella prima parte del torneo.

Nuovo criterio per il tabellone: subentra chi elimina una testa di serie

Un’altra novità riguarda la gestione del tabellone nella fase a eliminazione diretta. Se una squadra testa di serie viene eliminata, la formazione che l’ha battuta ne eredita la posizione nel seeding. Questo significa che il tabellone non verrà ricalcolato a ogni turno, ma seguirà una logica di successione diretta.

Esempio pratico: PSG al posto del Liverpool

Per chiarire, si può prendere come riferimento la stagione 2024/25: se il Paris Saint-Germain, guidato da Luis Enrique, avesse eliminato il Liverpool di Jürgen Klopp agli ottavi, avrebbe assunto la posizione numero 1 nel tabellone, dato che i Reds avevano chiuso la fase campionato in vetta alla classifica.

Le nuove regole UEFA mirano a rendere più meritocratico il percorso verso la finale, premiando le squadre più costanti e introducendo maggiore coerenza nella struttura del tabellone. Un cambiamento che potrebbe influenzare in modo significativo le strategie dei top club europei.