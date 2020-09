UFFICIALE – Biglia è un nuovo giocatore del Fatih Karagümrük

Lucas Biglia è un nuovo giocatore del Fatih Karagümrük: da svincolato ha scelto di andare in Turchia dopo l’esperienza al Milan

Nuova esperienza in Turchia per Lucas Biglia. Il centrocampista ha firmato per il Fatih Karagümrük, squadra che milita nella prima divisione del calcio turco.

Si tratta di una squadra neopromossa nella Super Lig, che però sta svolgendo un calciomercato di livello: ha già acquistato Emiliano Viviano ed Ervin Zukanovic ad esempio.