UFFICIALE Bologna, dall’Heart of Midlothian arriva Hickey

Il Bologna ha annunciato l’acquisto di Hickey dall’Heart of Midlothian

Colpo in difesa per il Bologna. Il club rossoblù, attraverso i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Aaron Hickey dall’Heart of Midlothian.

«Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Heart of Midlothian F.C. il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron Hickey. Primo britannico della storia del Bologna, Aaron è un cursore di fascia ambidestro reduce da una promettente stagione in Scozia sulla corsia mancina: tecnicamente valido, dimostra un’ottima conduzione di palla, un’importante progressione grazie all’ottimo passo, e ama appoggiare con disinvoltura l’azione offensiva. Dal settore giovanile del Celtic Glasgow agli Hearts nel 2018, ha debuttato in massima serie ancora 16enne per poi prendersi la scena nello scorso campionato, quando con i granata si è messo in luce con 22 presenze su 30 e un bellissimo gol all’Hibernian, meritandosi le attenzioni di numerosi e importanti club europei. Dal settembre 2020 è rossoblù a titolo definitivo».