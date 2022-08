UFFICIALE – Cambiaghi è un nuovo giocatore dell’Empoli

L’attaccante Nicolò Cambiaghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli: opzione prestito secco dall’Atalanta

Ufficiale: l’Atalanta ha mandato in prestito l’attaccante Nicolò Cambiaghi all’Empoli. Ecco il comunicato della società toscana.

«Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Cambiaghi. Nicolò Cambiaghi è un attaccante italiano nato a Monza il 28 dicembre 2000. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, compie tutto il percorso nel vivaio nerazzurro, conquistando due campionati Primavera e una Supercoppa Primavera. Nel 2020 il passaggio in prestito alla Reggiana, in Serie B, dove l’attaccante totalizza 18 presenze in campionato. Nella stagione successiva, sempre in prestito, l’attaccante approda al Pordenone, nuovamente in Serie B. Cambiaghi colleziona 36 presenze più una in Coppa Italia, con 7 gol e 5 assist. Il 29 marzo scorso il calciatore ha esordito con la Nazionale Under 21, nella sfida di qualificazione agli Europei contro la Bosnia Erzegovina. Nicolò Cambiaghi conta 4 presenze e una rete con la Under 21».