La Copa America 2021 si giocherà in Brasile: è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della CONMEBOL

La Copa America 2021 si giocherà in Brasile a causa delle difficoltà emerse in Argentina per il Coronavirus. Ecco l’annuncio ufficiale da parte della CONMEBOL.

«La Copa America 2021 si giocherà in Brasile! Le date di inizio e fine del torneo sono confermate. Le sedi e il calendario saranno resi noti dalla CONMEBOL nelle prossime ore. Il più antico torneo per squadre nazionali del mondo farà vibrare l’intero continente».