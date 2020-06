UFFICIALE Hellas Verona, Miguel Veloso rinnova fino 2021

L’Hellas Verona ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista Miguel Veloso

Mattinata di ufficialità in casa Hellas Verona. Il club gialloblù ha infatti annunciato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021 di Miguel Veloso.

IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto di Miguel Veloso, che si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2020/2021. Il 34enne centrocampista portoghese, che è prossimo al traguardo delle 500 partite ufficiali da professionista fra squadre di Club e Nazionale (Maggiore e Under 21), è stato sin qui protagonista di una eccellente stagione con il Verona, contrassegnata da 24 presenze in campionato e nobilitata da due reti (contro Bologna e Juventus) e da quattro assist-gol. Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nel finale di questa stagione e anche nella prossima».