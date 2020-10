La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla partita di domani sera contro il Napoli: la nota

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla partita di domani sera contro il Napoli, considerata a rischio rinvio a seguito dei due casi di positività emersi nella rosa azzurra.

«Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A».