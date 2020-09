Gil Dias si trasferisce in prestito al Famalicao dal Monaco

Nuova avventura per l’ex calciatore della Fiorentina Gil Dias. L’esterno offensivo, la scorsa stagione al Granada, passa infatti dal Monaco, che ne detiene in cartellino, al Famalicao.

Il portoghese classe 1996 si trasferisce in Portogallo in prestito, tornando così in patria.