UFFICIALE: l’Hellas Verona riscatta Simeone dal Cagliari

Calciomercato Verona: arriva la conferma ufficiale del riscatto di Giovanni Simeone dal Cagliari. L’annuncio

«Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Giovanni Simeone, che ha firmato un contratto col Club gialloblù fino al 30 giugno 2026. L’attaccante argentino è stato uno dei protagonisti della stagione 2021/22 del Verona: con 17 reti realizzate – record personale in una singola stagione di Serie A – e 6 assist forniti, il ‘Cholito’ si è distinto come il miglior marcatore del Club gialloblù e come MVP del mese di ottobre della Lega Serie A, e da oggi entra ufficialmente tra gli acquisti più importanti della Presidenza Setti».