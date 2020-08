UFFICIALE – Panchina Pescara, Oddo è il nuovo allenatore dei biancazzurri

Panchina Pescara, Massimo Oddo è il nuovo allenatore dei biancazzurri. Il comunicato del club abruzzese

Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente dal club biancazzurro. Ecco la nota diramata dalla società in questi minuti:

«La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo.

Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro».