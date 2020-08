UFFICIALE Reggina, preso il portiere Plizzari

Colpo della Reggina in vista del prossimo campionato di Serie B: preso il portiere Alessandro Plizzari

La Reggina piazza il colpo Alessandro Plizzari, portiere cresciuto nel Milan. Prosegue la campagna dei calabresi in vista del prossimo campionato di Serie B. Ad annunciare il colpo, lo stesso club amaranto con un comunicato ufficiale.

«Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’AC Milan per le prestazioni sportive di Alessandro Plizzari. Il portiere si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco. Nato a Crema il 12 marzo del 2000, Alessandro entra nel mondo Milan all’età di 6 anni. In rossonero fa tutta la trafila giovanile, bruciando sistematicamente le tappe e divenendo il primo millenial ad essere convocato in Serie A. Nell’estate del 2017 arriva la prima esperienza tra i professionisti con la maglia della Ternana in cadetteria. Disputa complessivamente 20 partite tra campionato e Coppa. L’annata successiva Plizzari è aggregato alla prima squadra del Milan. Non troverà spazio, ma avrà l’opportunità di crescere al fianco di grandi campioni. L’ultima esperienza, però, è a Livorno. Con i toscani disputerà 21 gare totali. Alessandro Plizzari ha indossato le maglie della Nazionale U15, U16, U17, U19, U20 E U21 conquistando la medaglia d’argento agli Europei Under 19 di Finlandia 2018 e la medaglia di bronzo ai Mondiali Under 20 Corea del Sud 2017».