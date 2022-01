UFFICIALE Roma, arriva Maitland-Niles: contratto depositato in Lega

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma è pronta ad accogliere Maitland-Niles. Il club giallorosso ha depositato il contratto del terzino in Lega

Primo rinforzo per la Roma in questo mercato di gennaio. Il club giallorosso ha infatti depositato in Lega Calcio il contratto di Maitland-Niles che dovrebbe arrivare in prestito secco senza opzione per il riscatto dall’Arsenal.

Si attendono ora solo i comunicati ufficiali di entrambe le società, ma l’affare può considerarsi chiuso.