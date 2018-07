Ufficiale, Sampdoria: arriva il portiere Audero dalla Juventus

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Juventus del portiere Emil Audero.

Le due società erano in trattativa da giorni e oggi è arrivata l'ufficialità dell'affare con un comunicato stampa apparso sul sito della società blucerchiata. L'estremo difensore, classe 1997, dopo il prestito al Venezia della scorsa stagione, passa alla Samp a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. I liguri alla ricerca di un portiere da tempo, sono riusciti a chiudere la trattativa dopo quella sfumata per Jandrei della Chapecoense.