Sampdoria, spesa in Brasile: Jandrei e Junior Tavares ad un passo

La Sampdoria sembra essere ad un passo dalla chiusura della trattativa con la Chapecoense per l’arrivo del portiere brasiliano Jandrei. I blucerchiati, dopo settimane di trattative con il club brasiliano, hanno, difatti, trovato un accordo sulla base di 3,5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Per il trasferimento di Jandrei, che con la Samp firmerà un contratto biennale, in Italia manca, dunque, solo l’ufficialità. Lo staff di Walter Sabatini, secondo le indiscrezioni di mercato, sembra aver concluso un’altra trattativa in Brasile: quella per il terzino sinistro Junior Tavares del San Paolo. Il difensore ventiduenne dovrebbe arrivare a Genova in prestito con diritto di riscatto.