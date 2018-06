La Sampdoria sta cercando un sostituto per il portiere Emiliano Viviano che domani approderà allo Sporting Lisbona. Presentata un’offerta alla Chapecoense per Jandrei che conferma la trattativa.

La Sampdoria domani saluterà il suo portiere Emiliano Viviano che si trasferirà ufficialmente allo Sporting Lisbona. La dirigenza blucerchiata è, dunque, alla ricerca di un estremo difensore in vista della prossima stagione. I nomi accostati alla Samp sono diversi, ma in cima alla lista dello staff del nuovo direttore tecnico Walter Sabatini sembra esserci il portiere della Chapecoense, Jandrei. L’estremo difensore brasiliano, classe 1993, è un profilo che piace molto alla società ligure che sembra già aver bussato alla porta del club brasiliano mettendo sul piatto una consistente offerta. A confermare la trattativa è lo stesso giocatore, contattato in esclusiva dalla redazione di Sampnews24, che ha anche espresso la propria voglia di giocare nella Sampdoria.

