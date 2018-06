Emiliano Viviano è atterrato alle 17 nella capitale portoghese per firmare il contratto biennale con lo Sporting Lisbona

Si può ben dire che l’avventura di Emiliano Viviano alla Sampdoria sia ormai conclusa. Il portiere, come conferma il blog di Gianluca di Marzio, è volato nel pomeriggio a Lisbona per parlare con la dirigenza dello Sporting. Secondo quanto riporta il quotidiano ABola, L’estremo difensore in aeroporto si è limitato a dichiarare di essere in forma e alla domanda dei giornalisti se fosse felice di ritrovare il suo ex allenatore Sinisa Mihajilovic avrebbe fatto un cenno di assenso con il capo. Viviano firmerà con il club portoghese un contratto fino al 2020 con opzione per un terzo anno e andrà a sostituire Rui Patricio, obiettivo di mercato del Napoli che ha poi firmato con il Wolverhampton. Perso il suo portiere, la Sampdoria si è consolata con l’arrivo del difensore centrale Colley dal Genk.