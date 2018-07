Audero, accordo per il portiere tra Sampdoria e Juventus

Il giovane portiere francese Emil Audero approda alla Sampdoria in prestito per un anno dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto per i bianconeri

Emil Audero è praticamente un giocatore della Sampdoria. L’accordo con il giocatore era stato già trovato con i blucerchiati, ma oggi è stato trovato anche con la Juventus, sua squadra di appartenenza.

La trattativa tra la Sampdoria e il Chapecoense per il portiere brasiliano Jandrei non è andata a buon fine, nonostante l’ultimatum dei blucerchiati che non hanno ricevuto nessuna risposta dal club brasiliano, con il quale si è chiusa la trattativa. Il blocco della trattiva per il portiere brasiliano ha portato la Sampdoria a virare su altre strade scegliendo il portiere Emil Audero della Juventus, che avrebbe dovuto essere il terzo portiere bianconero per la prossima stagione.

Emil Audero nella scorsa stagione al Venezia in Serie B, passerà dalla Juventus alla Sampdoria in prestito oneroso di un milione annuale con diritto di riscatto fissato a 11 milioni e controriscatto per i bianconeri fissato a 15 milioni.

Emi Audero, classe’97, ha già debuttato in Serie A con la maglia della Juventus e ora ha la possibilità di dimostrare il suo valore con la Sampdoria.