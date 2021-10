UFFICIALE: Steve Bruce non è più l’allenatore del Newcastle – FOTO

Esonero che era nell’aria da giorni, ma oggi è stato confermato. Steve Bruce non è più l’allenatore del Newcastle. L’esonero è confermato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali, in virtù della penultima posizione in Premier League:

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.