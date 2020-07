Ulivieri: «De Rossi allenatore della Fiorentina? Una follia»

Renzo Ulivieri ha commentato il possibile approdo di Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina: le sue parole

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della possibilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina.

«Una follia parlare ora di De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina. Da tifoso dico che parlare di certe cose adesso, non avendo neanche guadagnato la matematica salvezza, è una follia. Così sembra davvero di volersi candidare a una lotta per non retrocedere».