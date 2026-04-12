Ulivieri rivela: «Ex calciatori come prossimo presidente FIGC? Se n’è parlato, ma conta quella cosa». Le parole del presidente dell’AssoAllenatori

Renzo Ulivieri, capo dell’AssoAllenatori, interviene sulla delicata situazione politica del calcio italiano. Chi al posto di Gravina a capo della Figc? Ecco le sue risposte a La Gazzetta dello Sport.

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IL DIALOGO CON L’AIC – «Sono state chiacchiere fra gente appassionata del lavoro che fa guardando un po’ i nomi usciti sui giornali. Detto questo, si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio».

I NOMI – «Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo programma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto».

CHI METTERE IN FIGC – «Ora non è il caso di parlare di tizio o caio. Per un ruolo del genere si devono conoscere economia, regole, calcio: la persona che verrà scelta dovrà essere preparata sotto tutti gli aspetti. E le valutazioni non le devo fare io ma le faremo come consiglio direttivo. Ah, ci tengo a sottolineare una cosa… Che noi e l’Assocalciatori facciamo i sindacalisti. Qualcuno si chiede quanto guadagniamo. Zero. Siamo volontari e appassionati del nostro mondo e del fatto di poter portare consigli, suggerimenti e buone cose per il nostro calcio».

GRAVINA – «Io ho detto quel che si doveva a Gravina, sia sul piano umano, e l’apprezzamento resta, e sia sul piano della logica, perché quel che l’ex presidente ha proposto è stato approvato dal Consiglio Federale, una votazione collettiva. Quindi siamo anche noi tutti responsabili laddove ci sono state responsabilità. Tutto qua».

IL NUOVO CT – «Per statuto, il commissario tecnico della Nazionale va scelto in via esclusiva dal presidente federale».

UNA BATTAGLIA DA PORTARE AVANTI – «Ciò che ci siamo prefissati da tempo, e che vorremmo assolutamente veder realizzato, è che dalle categorie più basse a quelle più alte, dai bambini ai più grandi, le squadre vengano allenate da chi ha completato il percorso da allenatore, e questo ancora non esiste. Per allenare serve il diploma. Lo meritano i bambini soprattutto, affinché abbiano persone con sé totalmente qualificate, che stiano con loro e che abbiano studiato».