Ulivieri racconta Pirlo: «Uno scienziato del pallone, si ispira a Conte»

Renzi Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato di Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Tuttosport:

PIRLO STUDENTE – «Si presenti preparato, soprattutto al mio esame. Scherzi a parte, certo che si, è stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è uno scienziato del pallone. L’ho capito da come prendeva appunti. Se uno ne prende troppi significa che non fa distinzione tra cosa può servirgli e cosa no. Se non ne prende è uno che segue poco. Pirlo annotava le cose giuste, le sceglieva con intelligenza».

MODELLI – «Credo si ispiri a Conte dal punto di vista umano. Lui mi ha sempre parlato del grande lavoro svolto da Conte al primo anno. Quando ha saputo dare motivazioni superiori e riportato la Juventus a livelli di grandezza. Non credo che ci siano tanti punti di contatto con i concetti tattici ma più nella gestione umana mentre penso che Sarri e Pirlo abbiano concezioni di calcio molto diverse. Il che non vuol dire una migliore dell’altra. Solo diverse. Molto diverse».