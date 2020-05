Ulivieri sicuro: «Se il calcio non riparte andrà in sofferenza economica»

Il presidente dell’Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato alla Gazzetta di Parma della ripresa del calcio

RIPRESA – «Tutti i calciatori e tutti gli allenatori hanno voglia di tornare a giocare a pallone. Credo che sia anche normale. E poi, dietro, e bisogna dirlo senza vergogna, c’è dell’altro. Tutti parlano di economia e tutte le categorie, giustamente, denunciano le loro difficoltà. Se invece lo fa il calcio diventa uno scandalo. Il calcio è in grave difficoltà se non riparte. C’è anche questo discorso da fare, legittimamente come fanno tutte le categorie».

STIPENDI – «Nell’azienda calcio ci sono centinaia, anzi migliaia di persone che guadagnano per mantenere la famiglia. Tutti guardano a quelli ricchi, ma noi dobbiamo pensare a quelle persone che con il calcio arrivano semplicemente a fine mese. E vanno salvaguardati e lo si può fare se il lavoro riprenderà. E senza imbarazzi. Il discorso economico lo possono fare tutti e quelli del calcio no?».

PROBLEMI ALLA RIPRESA – «La pausa è lunga, molto lunga. Più di quella estiva tradizionale. Una pausa durante la quale i giocatori si sono comunque allenati ma lo hanno fatto in casa, con tutti i problemi che ne derivano. Quindi si è perso tanto dal punto di vista fisico. Quindi adesso c’è da riprendere. E il tempo c’è, senza problemi. Anche perché oggi il concetto di preparazione è cambiato: una volta per una settimana non si toccava la palla, adesso si gioca dopo tre giorni. Difficoltà ci saranno, per la parte fisica ma anche tecnica e tattica. Però quando si parla di serie A, si parla di giocatori evoluti, che conoscono bene il loro ruolo. E anche gli staff sono molto evoluti, preparati».