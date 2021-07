Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Italia Inghilterra, dubbio Immobile per Mancini: il c.t. pensa al falso nove –In vista della finale di questa sera contro l’Inghilterra, Mancini sta pensando se confermare Immobile o proporre un falso nove a sorpresa. La notizia

Ore 9.15 – Italia Inghilterra, i tifosi azzurri daranno battaglia: saranno in 12mila a Wembley – In uno stadio Wembley colorato di bianco e rosso dagli inglesi, i tifosi italiano proveranno a dar battaglia: saranno in circa 12mila. La notizia

Ore 8.40 – Argentina Brasile, la Seleccion vince la Copa America: primo trofeo in Nazionale per Messi – Grazie a una rete di Di Maria nel primo tempo, l’Argentina batte il Brasile in finale di Copa America e conquista il trofeo 28 anni dopo l’ultima volta. La notizia

Ore 8.20 – Italia Inghilterra, comunque vada Mancini e Southgate hanno già vinto – Il grande giorno della finale Italia Inghilterra è arrivato: comunque andrà a finire, Mancini e Southgate hanno già vinto la loro scommessa. L’editoriale