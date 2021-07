Italia Inghilterra, dubbio Immobile per Mancini: il c.t. pensa al falso nove

In vista della finale di questa sera contro l’Inghilterra, Mancini sta pensando se confermare Immobile o proporre un falso nove a sorpresa

L’Europeo di Ciro Immobile non è stato all’insegna di prestazioni sempre sufficienti. Due gol nei gironi eliminatori, poi nulla più, con tante partite in cui l’attaccante è parso fuori dalla sintonia di una squadra che gira a meraviglia. Stasera contro l’Inghilterra avrà la possibilità di rifarsi con gli interessi, ma Roberto Mancini avrebbe anche un grosso sul suo attaccante.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il c.t. non è sicuro di dare ancora fiducia a Immobile anche in finale. Il cambio più immediato potrebbe essere quello con Belotti, ma il commissario tecnico dell’Italia starebbe pensando di sorprendere tutti scendendo in campo con un falso nove: uno tra Insigne e Bernardeschi, così come fatto anche per uno spezzone di partita con la Spagna.