Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 9:57 – Stadi aperti – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della possibile riapertura degli stadi a gennaio. Queste le sue parole: «Questa è la nostra speranza. Al momento però non ho indicazioni da parte del Governo. Ogni decisione andrà condivisa e valutata in base al contenimento del virus».

Ore 9.44 – Ibra si sente a casa – Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, in cui ha parlato del suo amore per il Milan: «Ho giocato in tanti club e ho rispetto per tutti i miei club. Grandi ricordi. Ma il Milan è il club dove mi sento a casa. Vado a Milanello ogni mattina e non ho fretta di tornare a casa, perché sono a casa. Mi sono sentito così la prima volta che sono venuto al Milan, era il 2010».

Ore 9:22 – Ozil alla Juventus? – Ormai fuori dai piani dell’Arsenal, Mesut Ozil sarebbe stato offerto alla Juve. Il gossip impazza dalla Turchia e viene riportato sulle pagine di Tuttosport: gli agenti del tedesco avrebbero avuto un primo contatto con la dirigenza bianconera. In scadenza al 30 giugno, l’Arsenal sarebbe pronto a far partire a zero il centrocampista già a gennaio, ma non solo. I Gunners pagherebbero inoltre parte dell’ingaggio, che ammonta a 10 milioni. L’agente del giocatore starebbe lavorando per abbassare il più possibile le richieste degli inglesi.

Ore 9:01 – Lotito è furioso – Il quadro disegnato dal Corriere della Sera è preoccupante: la tensione è alle stelle, la Lazio è una piccola polveriera. La sconfitta di Milano nell’ultima partita prenatalizia – perfino immeritata per quanto mostrato dai biancocelesti – ha scatenato la furia di Lotito, il quale ha aperto un doppio processo: a Inzaghi e a Tare.

Ore 8:34 – Playoff in Serie A – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della possibile introduzione dei playoff in Serie A. Queste le sue parole: «Sono un grande sostenitore dei play off, ma non possiamo ridurre tutto solo a questo, le mie idee le proporrò nei tempi e con le modalità corrette. Quest’anno il campionato di Serie A è molto avvincente, eppure bisogna interrogarsi in continuazione su come renderlo sempre più incerto e affascinante».

Ore 08.03 – La versione di Gazidis – L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport a cui ha affrontato diversi temi. Dal mercato al nuovo stadio passando per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, ecco le sue parole: «Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo. Però vorrei fare una precisazione importante. La nostra è una storia collettiva, non del singolo. Quando i giocatori cantano Pioli “is on fire”, il coro non è realmente su Pioli, ma pensano al collettivo. In questa squadra ognuno lotta per l’altro, quando uno fa un errore c’è un grande supporto. Se mi chiedete il segreto della squadra, è questo. Difficile parlare sono di individualità. Si parla spesso di Ibra, okay, ma ognuno ha una storia bella e divertente da offrire. L’assenza di Zlatan ha rafforzato la squadra. E poi anche la squadra ha dato qualcosa a lui».