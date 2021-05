Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.50 – Panchina Torino: niente rinnovo per Nicola? Juric primo obiettivo – Il primo nome sul taccuino granata sarebbe quello di Ivan Juric, in rotta con l’Hellas Verona dopo due stagioni di alto livello: il gioco e la grinta del tecnico potrebbero essere un nuovo inizio per un Torino che vuole dimenticare gli ultimi due anni.

Ore 09.40 – Inzaghi e Gattuso si scambiano la panchina? Clamoroso colpo di scena – Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Sono questi due dei nomi più caldi di questi ultimi giorni. Infatti i destini dei due allenatore potrebbero incrociarsi e legarsi. Ed ecco che, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, i due potrebbero addirittura scambiarsi il posto.

Ore 09.30 – Gasperini punta il Milan – Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. Testa alla sfida con il Milan. Le sue parole

Ore 09.00 – Juventus, Pirlo confermato dopo la Coppa Italia? Lo scenario – Dopo la vittoria della Coppa Italia al Mapei Stadium, secondo trofeo stagionale per la Juve, il futuro di Andrea Pirlo potrebbe cambiare. Come evidenzia il Corriere della Sera, il Maestro è ancora vivo dopo due coppe e la possibilità, seppur “casuale”, di finire in Champions League

Ore 08.50 – Incontro Conte Zhang: c’è ottimismo. Obiettivo seconda stella – Come riporta La Gazzetta dello Sport l’attuale allenatore pare essere stimolato dal restare per il terzo anno in nerazzurro poichè convinto che nella prossima stagione possa ripetere quanto fatto in questa annata e regalare la seconda stella

Ore 08.30 – Roma, Mourinho ricomincia da 10: dubbi su Dzeko e Mkhitaryan – Il tecnico portoghese, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha fatto le sue valutazioni: fuori dal progetto Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. Ecco i nomi scelti dal tecnico: Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Spinazzola, Cristante, Veretout, Darboe, Pellegrini, Zaniolo.