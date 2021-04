Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.23 – Ronaldo titolare contro il Parma – Cristiano Ronaldo dovrebbe, con ogni probabilità, tornare in campo contro il Parma: il portoghese, non convocato per la gara contro l’Atalanta per un fastidio ai flessori, è rimasto ai box più per precauzione che per un reale infortunio. Tante gare negli ultimi mesi e lo sforzo extra in nazionale. Come riporta Tuttosport, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere in campo contro il Parma di D’Aversa per riprendere la marcia verso la Champions League.

Ore 10.33 – Carnevali contro la Superlega – Arrivano i primi commenti da parte dei club di Serie A sulla neonata Superlega. Giovanni Carnevali, Direttore Generale del Sassuolo, ne ha parlato Rai Radio Uno: «Superlega? Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro. Oggi abbiamo riunione in Lega, speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per Superlega.Le più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia,a volte essere troppo avidi è una brutta storia»

Ore 9.44 – Chiesta l’esclusione dal campionato – La nascita della Super League europea ha acceso intense polemiche nel mondo del calcio. Tre club di Serie A hanno chiesto l’espulsione di Juventus, Milan e Inter dalla competizione nazionale. La Lega Serie A si è immediatamente mobilitata, come riportato su Repubblica, tramite un consiglio di Lega convocato d’urgenza proponendo l’allontanamento dal campionato italiano delle 3 “secessioniste”. A votare a favore contro Juventus, Milan e Inter sono state Cagliari, Verona e Atalanta.

Ore 9.12 – Superlega, la posizione di Agnelli – La notizia della fondazione della Superlega ha scosso il calcio: ecco il retroscena sulla posizione di Agnelli con la UEFA

12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.https://t.co/QGT8iF883o pic.twitter.com/r2dSq1nkbg — JuventusFC (@juventusfc) April 18, 2021

Ore 8.33 – Inter, caccia al parametro zero – L’Inter in estate andrà alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Conte. Lo sguardo potrebbe posarsi sulla lista dei parametri zero

Ore 8.12 – Pirlo è in dubbio – La sconfitta contro l’Atalanta mette di nuovo in discussione la posizione di Andrea Pirlo: ma non c’è solo Allegri nel futuro della Juventus. La situazione

Ore 7.00 – Ucciso il romanticismo – La nascita della Super League scuote una tranquilla domenica di calcio: frattura totale tra le big d’Europa e la UEFA, ma come al solito è solamente questione di soldi. LEGGI L’EDITORIALE