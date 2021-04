Juventus, Pirlo a rischio, c’è Allegri ma non solo: i nomi in lizza

La sconfitta contro l’Atalanta mette di nuovo in discussione la posizione di Andrea Pirlo: ma non c’è solo Allegri nel futuro della Juventus

La sconfitta della Juventus a Bergamo potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League per la formazione di Pirlo: notizia che assume un valore molto meno rumoroso dopo l’annuncio della fondazione della Superlega.

La panchina di Pirlo scricchiola però e secondo La Gazzetta dello Sport, Agnelli potrebbe affidarsi all’amico Max Allegri per lanciarsi nel nuovo progetto. Non solo, qualora non dovesse andare in porto l’affare Max, le alternative sono Spalletti e Roberto Mancini.