Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Napoli, nessun dialogo per il rinnovo di Insigne. E potrebbe non esserci solo l’Inter – In casa Napoli resta un problema la questione relativa al rinnovo di Insigne. E nuove pretendenti potrebbero apparire all’orizzonte. La notizia

Ore 9.15 – Italia, Donnarumma: «Ci rifaremo presto. Jorginho rigorista incredibile, un errore ci sta» – Il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Svizzera. Le parole

Ore 8.40 – Aurelio De Laurentiis diventa presidente del Napoli – 6 settembre 2004 – Il 6 settembre del 2004 il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis diventa il nuovo presidente del Napoli. L’almanacco

Ore 8.20 – Svizzera-Italia non riaccende la luce, Brasile-Argentina spegne il calcio – La domenica di qualificazioni mondiali ha portate in dote uno Svizzera-Italia senza reti e un Brasile-Argentina senza nemmeno calcio. L’editoriale