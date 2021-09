Italia, Donnarumma: «Ci rifaremo presto. Jorginho rigorista incredibile, un errore ci sta»

Il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Svizzera

Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia e del PSG, in una intervista a RSI ha analizzato il pareggio della Nazionale per 0-0 in casa della Svizzera.

PRESTAZIONE – «In queste gare bisogna essere concentrati fino alla fine, è normale. Quando la palla non vuole entrare devi essere concentrato fino all’ultimo. Abbiamo fatto una grande gara in tutti i reparti e sono convinto che nelle prossime gare ci rifaremo».

ERRORE JORGINHO – «In allenamento ci sfidiamo e lui mi fa sempre gol. Purtroppo con la Svizzera non ci è riuscito, ma sappiamo tutti che è un rigorista incredibile. Purtroppo capita di sbagliare. Ci riprenderemo alla grande, siamo un grande gruppo e questo ci porterà molto lontano».

PSG – «È un grande onore far parte di una grande squadra, sono molto contento lì. Ora mi concentro sulla prossima gara della Nazionale, poi tornerò a Parigi e cercherò di vincere il più possibile con la grande squadra che siamo».