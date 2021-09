De Laurentiis infiamma Napoli-Juve: «A volte c’è chi ti scippa lo Scudetto»

Aurelio De Laurentiis ha parlato prima della sfida contro il Benevento infiammando la sfida contro la Juve: le sue dichiarazioni

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Otto Channel, ha parlato degli obiettivi del Napoli.

«Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità. Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta. A volte uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto. La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania».