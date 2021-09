Aurelio De Laurentiis diventa presidente del Napoli – 6 settembre 2004

Il 6 settembre del 2004 il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis diventa il nuovo presidente del Napoli

Il 6 settembre del 2004 il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquista ufficialmente il Napoli Soccer, subentrato al Napoli dopo il fallimento della stessa e la retrocessione in Serie C. Da quel momento parte un percorso lunghissimo fatto di promozioni e scalate verso il calcio che conta. Nel 2006, dopo la promozione in B, la società riacquista la vecchia denominazione SSC Napoli.

Appena un anno dopo, nel 2007, tornerà a calcare i campi di Serie A. Anno dopo anno la squadra azzurra riuscirà ad affermarsi nel panorama italiano e, pian piano, anche in ambito internazionale. Tra i trofei conquistati in questi 15 anni dal produttore cinematografico, ci sono tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.