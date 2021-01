Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.15 – Fiorentina, Ribery non recupera per la Coppa Italia – Secondo quanto riportato da La Nazione, difficilmente Franck Ribery recupererà per il match di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì. Il francese, invece, potrebbe esserci domenica prossima al Maradona contro il Napoli.

Ore 9.00 – Spezia, un miracolo Italiano. Due vittorie consecutive, e sabato c’è il Torino – Lo Spezia centra la seconda vittoria consecutiva, Italiano può contare su Nzola e i giovani talenti di una squadra in piena fiducia. L’editoriale

Ore 8.30 – Napoli, Bagni: «Manca il carattere. Osimhen l’uomo della svolta» – In una intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato del momento della squadra di Gattuso: «Il problema è caratteriale, la squadra risente della mancanza di un giocatore che sappia intervenire in campo e sappia scuoterla nei momenti di difficoltà. Ha ragione Gattuso: non esiste che dopo un episodio negativo i giocatori s’intimoriscano anziché tirare fuori gli attribuiti». Le parole

Ore 8.00 – Inter, operatività limitata: il mercato è bloccato – Difficilmente i nerazzurri opereranno sul mercato in questa finestra di mercato. La crisi economica, derivante dalla pandemia, blocca le casse della società. L’Inter è entrata nella fase 3