Milan Torino, i convocati di Pioli per la sfida di Coppa Italia: out Tonali

Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Non c’è in lista Simon Kjaer, mentre sono a disposizione Tonali a Brahim Diaz. Sempre assenti Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic e Krunic.

Portieri – A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori – Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti – Çalhanoglu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer, Tonali.

Attaccanti – Colombo, Ibrahimovic, Leão.