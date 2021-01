Barella: «Lukaku ha un bellissimo rapporto con tutti» – VIDEO

Nicolò Barella ha parlato di Romelu Lukaku e del carattere speciale del belga

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, in una intervista a Dazn ha parlato anche di Romelu Lukaku.

«Lukaku riesce ad avere un bellissimo rapporto con tutti, ha sempre una buona parola per tutti in allenamento. In campo, invece, è uno che riesce a determinare tanto il risultato. Quando lui è arrivato è stato incredibile, ha salutato subito tutti in italiano e per noi è stato strano. Conosce tutte le lingue del mondo».