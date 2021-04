Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 9.50 – Bologna, Soriano: «Mihajlovic mi conosce come nessuno. Per l’Europeo non mollo» – Il centrocampista del Bologna ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo rapporto con Mihajlovic e degli obiettivi per il futuro: Lui mi conosce come nessuno, è l’allenatore col quale ho vissuto più calcio considerando anche la Sampdoria». Le parole

Ore 9.15 – Inter, Conte e il turnover limitato: in nove oltre i 2mila minuti in campo – L’Inter vola in campionato anche senza turnover: sono ben nove i calciatori nerazzurri oltre la soglia dei 2mila minuti giocati. La notizia

Ore 8.40 – L’Atalanta fa quadrato intorno a Gasperini: il silenzio sul caso antidoping – La linea dei Percassi resta zero polemiche e basso profilo, così a protestare è tutta Bergamo, non l’Atalanta. E il deputato-ultrà Belotti ha portato in Parlamento la richiesta di squalifica dell’antidoping per Gasperini. L’approfondimento

Ore 8.20 – Benvenuta Var centralizzata, ma forse non è questo il problema – La Lega Serie A apre le sue porte alla sala VAR centralizzata che coordinerà ed esaminerà tutte le partite di campionato. L’editoriale