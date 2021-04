Napoli, Zielinski tiene in ansia Gattuso in vista dell’Inter

Piotr Zielinski è alle prese con alcuni fasti muscolari. Il Napoli è col fiato sospeso in vista del big match contro l’Inter

Piotr Zielinski è uno dei grandi leader offensivi del Napoli e in questa stagione si è confermato a grandissimi livelli. Il Napoli, però, è col fiato sospeso per le sue condizioni in vista del big match di domenica prossima contro l’Inter.

Come riportato da La Repubblica, infatti, a Marassi con la Sampdoria il polacco ha accusato qualche problema muscolare. Gli azzurri faranno di tutto per recuperarlo e averlo al 100%, considerata anche la pesante assenza di Lozano.